Дмитрий Гунько: "Крикнули Давыдову, чтобы он не бил пенальти. Зная его характер, он мог обидеться"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 7-го тура чемпионата ФНЛ против "Зенита-2" (3:1) отметил, что пропущенный гол является следствием расслабленности. По словам специалиста, в этой игре можно отметить улучшение реализации моментов.

- Обидно пропускать гол. Снизили давление на чужой половине и поплатились за это. Но стало лучше с реализацией - забили три мяча. Самоотдача и сильные качества игроков повлияли на результат сегодня. Что крикнули Давыдову? Чтобы он оставил мяч в эпизоде с пенальти. Решили, что ему лучше забить с игры. Пенальти у нас исполняют Самсонов или Пантелеев. Зная характер Дениса, он мог обидеться, если бы не забил. Но он знает и мой характер. (Ярослав СУСОВ)