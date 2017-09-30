Дмитрий Гунько: "Комфортный счет после 12-й минуты сыграл с "Волгарем" злую шутку"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после победы над "Волгарем" (3:1) в матче 16-го тура ФНЛ отметил, что соперник расслабился после забитого гола. Он также добавил, что знает, почему красно-белые успешнее проводят гостевые встречи, а не домашние.

– Мы готовились, что с самого начала встречи "Волгарь" будет активно действовать на флангах. Но в итоге именно эти действия привели к назначению пенальти в наши ворота, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Гунько. – Сначала мне показалось, что нарушения не было, но сейчас я должен признать, что судья принял верное решение. Пришлось извиниться перед арбитром за чрезмерные эмоции. В конце концов, и они – часть футбола...

Кстати, об эмоциях. Думаю, болельщикам наша команда сегодня подарила хорошее настроение. Даже несмотря на то, что мы пропустили первыми. Забить три гола "Волгарю" на выезде – это очень неплохой результат. Мы знали, что в обороне соперник действует очень компактно. До предыдущей игры с "Тамбовом" астраханцы вообще пропустили меньше всех в лиге. Но, наверное, комфортный счет после 12-й минуты сыграл с хозяевами злую шутку.

– Номинальный нападающий Руденко теперь всегда действует на краю полузащиты?



– Александр входит в группу атаки, и мы можем использовать его как на фланге, так и в центре. Но сейчас он действительно чаще действует слева.

– "Спартак-2" выиграл в гостях шесть матчей, а дома – всего два. Дело в психологии?

– Нет. Думаю, мы знаем ответ на вопрос, почему так происходит. Это комплексная проблема, и мы постараемся решить ее внутри коллектива.