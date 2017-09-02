Дмитрий Гунько: "Футболисты "Спартака-2" допускали простейшие ошибки в игре с "Лучом-Энергией"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 11-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (1:3) отметил, что команда не смогла должным образом настроиться на соперника. Специалист также выразил несогласие с удалением защитника Константина Щербакова.

– К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника, – цитирует клубная пресс-служба Гунько. – Из-за этого футболисты допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры. Одна из них привела к удалению. Правда, на мой взгляд, трактовка судьей этого эпизода была не совсем правильной. Щербаков не сбивал соперника сзади. Он допустил техническую ошибку при выполнении отбора. Так или иначе, команда осталась вдесятером. То, что мы планировали в перерыве, тоже выполнить не удалось. Отсюда итог – домашнее поражение.