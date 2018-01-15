Дмитрий Гунько: "Если бы не травма Тимофеева, он готов на очень высоком уровне"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько рассказал, почему никто из игроков не пробивается в основной состав первой команды.

– Факторов много, и ему выбирать свой путь. Клуб свое сделал – он создал структуру: академия – молодежка – "Спартак-2" – "Спартак", - цитирует Гунько sportbox.ru. - На всех уровнях футболисты сталкиваются с противодействием более опытных игроков. Для воспитания и прогресса игрока это хорошо, для таблицы – нет. Вы же начали с того, что главное – результат.

– Это не так. Результат вообще не важен, если игроки доходит до первой команды. Но в "Спартаке" игроки не доходят до основы.

– Кутепов закрепился. Да, он воспитанник "академии Коноплева", но он прошел через нашу структуру. Если бы не травма Тимофеева, считаю, что он готов на очень высоком уровне. Самсонов, Гулиев, Мелкадзе, Зуев – все они тренировались с первой командой и выходили на замену. В определенный момент их перестает это устраивать, и они выбирают другой путь: аренда/трансфер – игровая практика. Другой вариант: пробиваться в "Спартаке", конкурируя с игроками сборных.

На стажировке в "Атлетико" я спросил: "Сколько вы воспитали футболистов за последние три года?" Отвечают: "У нас старенькие в основном – Коке, Сауль, Фернандо Торрес..." Им тоже тяжело.