Дмитрий Гунько:"Давыдов уже в первой команде"

Главный тренер "Спартака-2" подвел итоги матча с "Енисеем" (3:1) и рассказал об африканских новичках команды.

- Два тайма в нашем исполнении получились разными. Первый нас полностью устраивал, мы играли солидно, многое у ворот соперника получалось, поэтому и забили два гола. Во второй половине соперник стал играть выше, мы перестали качественно выходить из обороны и допускали ошибки. В связи с этим случился и пенальти, и еще несколько опасных моментов у наших ворот. Затем мы перестроились на игру в 5 защитников, сняли напряжение, отодвинули игру от своих ворот и забили третий гол, - сказал Гунько.

- С чем связана замена Дениса Давыдова?

- На данный момент он уже находится в расположении первой команды.

- Когда появятся на поле африканские новички?

- Как только они будут готовы играть. Их будущее? Все зависит от них, но мы сделаем все возможное, чтобы футболисты раскрывались. Говорить о них как о будущих звездах премьер-лиги нельзя. (Ярослав СУСОВ)