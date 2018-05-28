Дмитрий Гунько: "Балтика"? Сегодня я – сотрудник "Спартака"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько ушел от ответа на вопрос, возглавит ли он в ближайшее время "Балтику".

– Мне сейчас нечего комментировать, – сказал Гунько. – Я – сотрудник "Спартака".

– Ваш контракт заканчивается в ближайшие два дня. Определились ли с командой, в которой продолжите карьеру после ухода из "Спартака"?

– Я тренер "Спартака-2", поэтому все вопросы через пресс-службу клуба.

Генеральный директор калиниградцев Темураз Лепсая не подтвердил, но и не опроверг заинтересованность в услугах Гунько.

– Когда объявите о назначении Гунько? – вопрос Лепсае.

– Странная формулировка вопроса. Откуда у вас такая информация?

– Это наши данные.

– Ваши данные могут быть верны, а могут быть и не верны.

По данным "СЭ", вопрос с назначением Гунько в "Балтику" может быть решен в ближайшие дни после его встречи с губернатором области. В минувшем сезоне калининградская команда под руководством Игоря Черевченко заняла пятое место в ФНЛ.

Ранее стало известно, что вторую команду красно-белых будет тренировать Виктор Булатов. (Андрей СИЗЯКИН)