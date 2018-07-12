14:35 | Футбол — ФНЛ

Дмитрий Черышев: "Нет времени на отдых. На тренировках стараемся выжать из игроков "Нижнего Новгорода" все соки"


Новый главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев заявил, что команда проводит форсированную подготовку, чтобы успеть набрать форму к старту Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сезон второго по силе дивизиона России начнется 17 июля, в первом матче "Нижнему Новгороду" предстоит отправиться на выезд к "Мордовии".

- Постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы у нас было как можно больше голевых моментов, - цитирует ТАСС Черышева-старшего. - Сейчас игрокам немного не хватает игрового масштаба, буду стараться его добавить, чтобы они раскрылись. У нас нет времени на отдых, сейчас большой объем работы, и мы на тренировках стараемся выжать из ребят все соки, чтобы к старту сезона они подошли во всеоружии. Мы много обсуждали с главой региона (губернатором Глебом Никитиным. – Прим. "СЭ") развитие нижегородского футбола. Передо мной и клубом поставлены серьезные задачи. Прежде всего, важно обеспечить наполняемость нашего стадиона, которым город по праву может гордиться.

Черышев-старший стал тренером "Нижнего Новгорода" в среду, 11 июля. Ранее 49-летний специалист возглавлял "Волгу", молодежную команду "Зенита", последнем место работы Черышева-старшего была "Мордовия".

К комментариям
2
Материалы других СМИ