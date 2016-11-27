Дмитрий Черышев: "Не "Химки" выиграли, а "Мордовия" проиграла матч"

Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев после матча 24-го тура ФНЛ с "Химками" (3:4) посетовал на большое количество ошибок со стороны своих подопечных. Клуб из Саранска располагается на 18 строчке в турнирной таблице и, по информации "СЭ", Черышев не намерен уходить в отставку.

– Этот матч проиграли только потому, что совершили грубые ошибки в обороне, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черышева. – После первого тайма обращали внимание на то, что забросы к нам идут с флангов. Проиграли из-за ошибок, а ведь были голы, которые мы забили. Не "Химки" выиграли, а мы проиграли игру.