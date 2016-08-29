Дмитрий Черышев: "Хочу поблагодарить игроков "Мордовии" за матч с "Факелом"

Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев после победы в матче 10-го тура ФНЛ над "Факелом" (2:1) отметил, что у команды из Воронежа большое будущее. Также специалист согласился с тем, что его подопечные слишком глубоко "сели" к своим воротам при победном счете.

– Для нас был тяжелый матч, мы знали, как играет "Факел" дома, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черышева. – Мы с первых минут отдали хозяевам инициативу и постарались сыграть построже у своих ворот. Хочу поблагодарить своих ребят за самоотдачу.

Мы просматривали предыдущие матчи "Факела" и видели, что практически во всех есть короткий отрезок времени, когда команда "подсаживается", отдает инициативу сопернику. Мы ожидали, что это будет ближе к концу матча, но в итоге он случился ближе к перерыву.

У "Факела" большое будущее: команда интересная, с хорошими игроками и отличными болельщиками. Могу только преклоняться перед последними – они на протяжении всего матча поддерживали свою команду и гнали ее вперед.

Что касается везения, то где-то в предыдущих матчах нам не повезло, а сегодня было наоборот.

– В концовке вашей команде сил не хватило или осознанно отошли назад и играли на удержание счета?

– Мы поменяли схему, играли в конце уже фактически в пять защитников, чего раньше никогда не делали. Плюс в средней линии у нас было, по сути, четыре опорных полузащитника. Слишком глубоко "сели" к своим воротам? Наверное, можно сказать так. Наверное, это было осознанно.