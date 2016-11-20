Дмитрий Булыкин: "В "Динамо" не прислушались к моим консультациям, это привело к вылету"

Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" выразил мнение, что понижение команды в классе является следствием работы предыдущего руководства клуба. По его словам, предыдущим руководителям была безразлична судьба динамовцев.

- Что происходит с "Динамо"?

- Я консультировал, если это можно так назвать, клуб в начале прошлого сезона. Ко мне не прислушались. Люди посчитали, что все знают и умеют. Мы увидели, к чему это привело - к вылету. К сожалению, тем, кто руководил в этот период, все равно, что произошло с клубом. Они еще и заработали, наверное. А то, что вылетели, что сейчас команда карабкается и неизвестно, где дальше доставать деньги - это еще и отголоски прошлого, руководства определенных людей.

- А с кем вы общались, кому давали консультации?

- Сысоев, Проничев. Коротко - с Кобелевым. Говорил Сысоеву, чего не нужно делать. Но это все равно сделали. Спрашиваю - зачем? Он отвечает, мол, тяжело объяснить.

- Что именно сделали?

- Трансферы, зарплаты. Знаю, сколько стоил футболист, и за сколько его купили. И тот, кто сделал переход, доволен разницей. А вот разгребать уже другим. У нас как-то предпочитают не спрашивать с тех, кто натворил дел, а новый менеджмент начинает с чистого листа. Нужна воля, чтобы разобрались с этими расходами. Когда на матч команды приходят 4-5 тысяч зрителей, а футболисты получают огромные деньги, это совершенно неприемлемо.

- Когда говорите о непонятных трансферах "Динамо", кого имеете в виду?

- Драгун, Бечирай, Хольмен, Погребняк - новички, которые не помогли. Думаю, зарплаты и трансферы там завышены. У футболистов даже после вылета все хорошо, никто никуда уходить не хочет. (Сергей ЕГОРОВ)

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