Дмитрий Балашов: "Трансферный бюджет "Арсенала" – ноль рублей"

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у клуба нет денег на трансферы. Тем не менее, руководство ведет переговоры с потенциальными новичками.

– Хочу, чтобы это понимали болельщики: трансферный бюджет "Арсенала" на это межсезонье – ноль рублей, - цитирует "Тульский футбол" Балашова. - Все эти слухи, что "Арсенал" завален деньгами и будут сделаны какие-то громкие приобретения, – не совсем правильны. Это не значит, что работа не ведется – она ведется с ноября, и по количеству новичков это будет 6 - 7 новых футболистов.

Ситуация меняется каждый день, появляются новые фамилии, убираются старые. Идет серьезный переговорный процесс, многие люди задействованы в этом. Игроки подбираются на конкретные позиции, все фамилии согласовываются с Кирьяковым. Все это идет под ежедневным контролем президента клуба. Я надеюсь, что эти футболисты реально усилят команду.