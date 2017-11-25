Дмитрий Аленичев: "Выпустил Малояна по просьбе болельщиков. Он вышел и сразу забил"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев похвалил игру "Балтики" после ничьей в матче 25-го тура ФНЛ (1:1). В составе красноярцев гол забил вышедший на замену Артур Малоян.

- Честно говоря, хотелось порадовать болельщиков в заключительном матче победой, но, к сожалению, не смогли ее добиться, - цитирует официальный сайт ФНЛ Аленичева. - Причина – нам противостояла очень хорошая и организованная команда, соперник, которого мы обыграли в первом круге со счетом 5:0. Было видно, что у этой команды запредельный настрой и мотивация. Соперник практически все силы отдал на футбольном поле. Я очень хорошо знаю Игоря Черевченко, вместе играли и учились, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить его команду с хорошей игрой.

Если говорить по матчу, то в первом тайме у нас игра не совсем получилась, мы могли проигрывать по ходу первого тайма, когда в нашей штрафной возник голевой момент, но здорово сыграл Миша Филиппов. Затем сделали некоторые поправки, произвели замены. Меня болельщики попросили выпустить Артура Малояна, их просьбу я удовлетворил. Он вышел и забил сразу гол, с чем бы я хотел его поздравить. Но не сумели мы удержать победный счет, допустили ошибку, произошла невнимательность в обороне, чем соперник и воспользовался. В любом случае, команда, уходя на зимний перерыв, остается на первом месте.