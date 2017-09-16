Дмитрий Аленичев: "Вот Кокорин взялся за ум, и Козлов поступает точно так же"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 14-го тура первенства ФНЛ с "Олимпийцем" (2:0) отметил, что соперник имел много голевых моментов. По словам наставника, удача была на стороне его подопечных.

– Всегда приятно добиться победы в сложном матче. Игра получилась в какой-то степени открытой, с обилием голевых моментов с обеих сторон, – цитирует Аленичева официальный сайт ФНЛ. – До сих пор не могу понять, как команда соперника не смогла поразить наши ворота, имея уйму шансов. Удача, конечно, сопутствовала нам сегодня. Вашей команде желаю играть столь же агрессивно в атаке и вылезти из нижней части турнирной таблицы. А у меня по сегодняшнему матчу есть вопросы, прежде всего, к линии обороны.

Николая Писарева я знаю давно и, думаю, что ему по силам выйти из этой непростой ситуации. Николай Николаевич – опытный тренер, и он во всем сможет разобраться.

Чем мы кормим Козлова? Да вроде бы он кушает все то же самое, что и другие ребята (улыбается). Вот Саша Кокорин взялся за ум, полностью отдается работе, и Андрей поступает точно так же. В свои 28 лет он, безусловно, хочет поиграть на высоком уровне, поэтому и демонстрирует неплохую результативность.