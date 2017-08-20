Дмитрий Аленичев: "Весь матч с "Зенитом-2" был на нервах"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 9-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (2:1) отметил, что на протяжении всего поединка переживал за результат. По его словам, команда неприятно удивила низкой реализацией моментов.

- Считаю, что сегодня мы полностью доминировали в игре, - приводит пресс-служба ФНЛ слова Аленичева. - Практически не дали сопернику создать ни одного стопроцентного момента. Но в итоге, забив гол, неожиданно пропустили. Очень сильно из-за этого расстроился, частично курьезным гол получился. Рад, что во втором тайме сумели дожать соперника, вырвать победу, хотя меня поразила очень низкая реализация моментов.

Сегодняшние три очка будут важны для нас в дальнейшем. Честно говоря, весь матч был на нервах, но я верил, мои помощники верили, что дожмем. Так и получилось.

– Команда продолжает серию из побед – все идет по вашему плану?

– Приятно, что есть такая серия из четырех побед. Но футболисты такой народ – их всегда нужно подстегивать, критиковать, находить нужные слова. На теоретических занятиях я всегда указываю на минусы.