Дмитрий Аленичев: "В матче против "Волгаря" более закономерна была бы ничья"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 18-го тура первенства ФНЛ против "Волгаря" (2:1) отметил, что на игре его команды сказался длительный перелет. Специалист также добавил, что закономерным результатом была бы ничья.

– Мы готовились к непростой игре, понимали, что "Волгарь" три матча подряд проиграл, поэтому сегодня у них была запредельная самоотдача, высокая мотивация, о чем я предупреждал ребят перед матчем, – цитирует пресс-служба ФНЛ Аленичева. – Говорили на теории об опасных стандартах хозяев, откуда и получили обидный мяч. Начали первый тайм достаточно пассивно. Возможно, сказался тринадцатичасовой перелет. В перерыве сделали перестановку, по ходу второго тайма произвели еще несколько изменений, в результате чего добавили в скорости, движении, что привело к победе. Рады, что забили голы те игроки, которые вышли на замену. Понимаю разочарование тренеров и игроков "Волгаря", но футбол иногда бывает несправедлив, как сегодня. На мой взгляд, более закономерна была бы ничья, учитывая сумасшедшую самоотдачу соперника.

– Сегодня с первых минут вышел Александр Харитонов. Как оцените его действия?

– Учитывая то, что Саша пропустил достаточно много времени, ждать какого-то чуда от него не стоит. Он выполнил сегодня все тренерские установки. Саша постепенно набирает форму, ждем, когда будет в лучших кондициях.

– У "Енисея" много травмированных игроков, в чем причина?

– В этом году по всему миру очень неприятная тенденция – много травм, причем повреждения зачастую серьезные – крестообразные связки, после которых на реабилитацию уходит практически полгода. Одной из наших причин является частный переход с синтетики на натуральный газон. Кроме того, никто не хочет проигрывать, многие идут жестко в стыки.