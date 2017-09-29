Дмитрий Аленичев: "Уход губернатора? "Енисей", как и прежде, стремится в премьер-лигу"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" выразил благодарность губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, который покидает свой пост. Специалист отметил, что руководство клуба не снимало с команды задачи по выходу в премьер-лигу.

- Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский покидает пост. Известно, что он оказывал всемерную поддержку "Енисею". Нет опасений, что теперь могут возникнуть сложности?

– Благодарен Виктору Александровичу – действительно много помогал, за несколько месяцев я успел в этом убедиться. Почти не пропускал домашние матчи, заходил в раздевалку, благодарил ребят. К счастью, у себя мы пока только побеждаем. В финансовом плане все стабильно – и за это тоже нужно сказать спасибо главе региона.

Несколько дней назад узнал, что Толоконский уходит. Конечно, это было неожиданно и в какой-то степени даже неприятно. Человек любит футбол, живет "Енисеем". Я уже встретился с директором клуба и первым делом спросил: "А кто будет теперь?". Очень бы хотелось, чтобы новый губернатор тоже хорошо относился к команде. Говорят, так и будет. Это обнадеживает.

– О смене задачи на сезон в связи с этими переменами речь не идет?

– Нет – как и прежде, стремимся в премьер-лигу.

– В первом дивизионе зачастую побеждает тот, у кого все стабильнее в плане организации и финансов, а спорт в чистом виде иногда не так важен, согласны?

– У нас не самый большой бюджет в ФНЛ, так что не стал бы говорить столь категорично. Да и по составу "Енисей" все-таки не первый. При всем уважении к моим ребятам, главный претендент на победу в турнире – это "Крылья Советов". На 99 процентов самарцы поднимутся в РФПЛ. Тем более их тренирует Андрей Тихонов, который уже набрался опыта. Да и вообще вся борьба впереди: "Балтика", "Оренбург", "Тамбов" – серьезных команд хватает. Думаю, интрига будет жива до последних туров.

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