Дмитрий Аленичев: "У "Енисея" функциональный спад, но такое бывает у всех"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от "Оренбурга" (0:1) отметил, что красноярцы сейчас переживают функциональный спад. Несмотря на потерю очков, "Енисей" сохранил лидерство в таблице.

– Когда проигрываешь – настроение не очень хорошее, – цитирует Аленичева официальный сайт ФНЛ. – В первом тайме, считаю, обе команды осторожничали, из-за чего футбол для зрителей был скучноватый. Второй получился совершенно другим по содержанию игры. Мы первыми имели голевой момент, но не воспользовались. Футбольный закон "Не забиваешь ты – забивают тебе" никто не отменял. Мы готовились к игре и знали, что "Оренбург" больше половины мячей забивает со стандартов, так произошло и сегодня. После пропущенного мяча владели преимуществом, имели шансы отыграться, но подвела реализация. В целом, считаю, более закономерной была бы ничья.

Осталось три тура перед паузой. Эти матчи мы играем дома, хотелось бы, чтобы результат этих игр был другой, нежели в последних матчах. У нас произошел функциональный спад – проиграли матч в Кубке, сыграли две игры вничью и сегодня потеряли очки. Неприятный у нас период, но такие моменты есть у всех. Самое главное выйти из этого непростого положения и провести концовку осенней части на хорошем уровне.