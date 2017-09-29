Дмитрий Аленичев: "Результативность Козлова? Пример Кокорина тут уместен"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" сказал, что нападающий его команды Андрей Козлов, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, перешел из разряда перспективных и начал показывать свой настоящий уровень (в 15 матчах первенства ФНЛ на его счету 13 голов. - Прим. "СЭ"). По мнению наставника красноярцев, 28-летний форвард мог бы закрепиться в одном из середняков премьер-лиги.

– Меня недавно спросили в шутливой форме: "Чем вы кормите Андрея?". Ответил, что он ест то же самое, что и остальные ребята, - сказал Аленичев. - Ему пора задуматься о переходе на более серьезный уровень. Пора поиграть в премьер-лиге, но сначала нужно заявить о себе в ФНЛ. Я не любитель раздавать комплименты, но могу сказать, что Козлов заслуженно идет первым в гонке бомбардиров.

Конечно, это не только его заслуга, а всей команды. Защитники выполняют черновую работу – она не так видна, а когда форвард много забивает, это сразу заметно. Поэтому хотел бы поблагодарить весь коллектив за то, что Козлов на сегодня лучший снайпер лиги. Желаю, чтобы Андрей продолжил в том же духе.

– Это сейчас самый яркий игрок ФНЛ?

– Думаю, один из. Есть группа футболистов, которые обращают на себя внимание. И это не только нападающие, но и хавбеки. Мне приятно, что Андрей не сбавляет оборотов. Бывает так: на каком-то отрезке люди становятся лучшими и снижают требования к себе, хотя весь чемпионат еще впереди. Не думаю, что с Козловым произойдет что-то подобное. Пример Кокорина здесь уместен: Саша долгое время считался перспективным и талантливым, а сейчас вышел на свой настоящий уровень. То же самое происходит и с Козловым.

– Какой это тип нападающего, на кого больше похож – на того же Кокорина или, скажем, на Дзюбу?

– На Артема. Форвард таранного типа, который прекрасно играет головой. Несмотря на габариты, у Козлова хорошая дистанционная скорость. Он здорово действует в штрафной, есть чувство голевого момента – особенно когда идут передачи с флангов. Так что по стилистике Андрей ближе к Дзюбе, чем к Кокорину или Смолову.

– Из РФПЛ по поводу Козлова кто-то обращался? Может быть, уже цену спрашивали?

– Насколько мне известно, перед самым закрытием трансферного окна возник интерес у "Оренбурга". Причем очень сильный. Но Андрей принял правильное, на мой взгляд, решение, и остался. Когда на следующий день общались один на один, я сказал: "Если будешь так играть и забивать – премьер-лига от тебя не уйдет. Предложения будут, даже не сомневайся. Но пока мысли об этом надо выкинуть из головы. Заявки закончились – нужно сосредоточиться на работе. А в декабре посмотрим".

Если у Козлова или других игроков появятся предложения из премьер-лиги, мне, с одной стороны, будет печально расставаться с ними, потому что команда ослабнет, но с другой – я ведь и работаю для того, чтобы повышать уровень футболистов. Они и сами хотят расти и выступать в РФПЛ. Поэтому буду за них рад – как и за то, что наш тренерский штаб приложил руку к прогрессу этих ребят.

– Уровню каких команд премьер-лиги сейчас соответствует Козлов?

– В клубах из середины таблицы Андрей мог бы бороться за место в составе. В коллективах первой пятерки пришлось бы тяжело, но в середняках имел бы шанс закрепиться в основе. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева