Дмитрий Аленичев: "Приложу все усилия, чтобы игра и результат "Енисея" радовали глаз болельщика"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что переговоры с клубом прошли очень быстро. Специалист также добавил, что 15 июня команда начнет сбор в Новогорске.

– Я следил за "Енисеем" в прошлом сезоне, видел, как играет команда, – приводит пресс-служба клуба слова Аленичева. – Считаю, что тот исторический результат, которого добился "Енисей", во многом заслуга болельщиков. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне как минимум столько же болельщиков, а возможно и больше ходило на наши матчи! Понимаю, что это будет зависеть от игры "Енисея". Я в свою очередь приложу все усилия, чтобы игра и результат радовали глаз болельщика! Отдельное спасибо руководству, которое проявило заинтересованность во мне. Переговоры прошли очень быстро.



15 июня мы собираемся в Новогорске, где до 30 июня будут сборы. Во время подготовки к сезону проведем четыре спарринга. Сейчас начнем общаться с футболистами. За командой следил по ходу сезона, изучал статистику игроков. Из состава знаю Артура Малояна, с которым работали в Туле, земляка Илью Гультяева, известного воспитанника красноярца Сашу Харитонова. Знаком со многими, с остальными познакомимся на сборах.

Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу". После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".

Аленичев возглавил "Енисей"