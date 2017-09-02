Дмитрий Аленичев: "Не узнал я сегодня своих ребят"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 11-го тура ФНЛ против "Ротора" (1:0) остался недоволен игрой команды. По словам наставника, причины неудачной игры пока непонятны.

– Начну с комплимента в адрес "Ротора". За 11 туров, считаю, это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем, – цитирует Аленичева пресс-служба "Енисея". – Однозначно, "Ротор" находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что 90 процентов матчей играли на выезде.



У команды бывают такие дни, когда хочется и результата, и хорошего футбола. Первого мы сегодня с трудом добились, а футбол просто не получился. Трудно пока сказать с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят. Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня при своих болельщиках, нельзя.