Дмитрий Аленичев: "На "Енисей" повлиял разговор в перерыве"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы над "Факелом" (3:1) в матче 10-го тура ФНЛ отметил, что его команда удачно провела второй тайм. По мнению тренера красноярцев, на футболистов подействовал разговор в перерыве.

- Мы очень неудачно начали игру, первый тайм провели невыразительно в плане движения, принятия решений, - приводит официальный сайт "Енисея" слова Аленичева. - Но и у "Факела", кроме того стандарта, где мы пропустили гол, практически не было моментов. Поэтому пришлось в перерыве вносить коррективы - поменяли схему игры, сыграли в три защитника. Второй тайм мы провели на совершенно другому уровне, голы забили хорошие. Вообще, игра во втором тайме для нас сложилась очень успешно. Стоит признать, что на игроков повлиял тот разговор, который состоялся с командой в перерыве. Сегодня мы заработали очень важные три очка.