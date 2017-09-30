Дмитрий Аленичев: "Матч против "Томи" получился настоящим дерби"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 16-го тура ФНЛ против "Томи" (1:1) отметил, что его команда изначально настраивалась на тяжелую встречу. Он также добавил, что во втором тайме футболисты отошли от своей игры и стали часто ошибаться.
– Боевая ничья, настоящее сибирское дерби. В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили гол красивый, – приводит официальный сайт "Енисея" слова Аленичева. - Во второй половине игры инициативу перехватила "Томь". Вполне закономерно, что они отыгрались. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру еще в первом тайме, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. Мы изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи". Хочу поздравить Томск с хорошей игрой, высокой самоотдачей.
– В первые 10-15 минут второго тайма у "Енисея" было большое преимущество, но после выхода у "Томи" второго форварда и перехода на новую схему сложилось впечатление, что вы были к этому не готовы…
– Мы предполагали, что выйдет Соболев, потому что "Томь" проигрывала, ей нужны были перестроения. Мы были готовы к схеме 4-4-2. Просто после удачного старта во втором тайме мы почему-то отошли от своей игры, стали часто ошибаться, что позволило сопернику завладеть преимуществом, которое воплотилось в гол.
– Козлов покинул поле на носилках...
– Защемился нерв в пояснице, думаю, что там ничего серьезного.
– Насколько помогла поддержка болельщиков?
– Сегодня было более сотни человек – два автобуса, плюс некоторые сами добирались. Ребята их должны были отблагодарить игрой, самоотдачей, о чем я их просил на установке. Увидев столько людей на гостевом секторе – я сам был впечатлен. Зная, какие здесь дороги, расстояния – дорогого стоит приехать из Красноярска в Томск. Хочется поблагодарить болельщиков от лица команды за поддержку!
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