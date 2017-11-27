Дмитрий Аленичев: "Енисею" нужно усиление в каждую линию"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что клуб хочет приобрести по одному футболисту в каждую линию. Он также добавил, что будет обращаться с этим вопросом к руководству красноярцев.

– Не буду скрывать, что усиление нужно в каждую линию и мы хотим приобрести по одному футболисту. Это касается и вратарской позиции, – сказал в интервью клубной пресс-службе Аленичев. – С этим вопросом я буду обращаться к руководителям клуба. Думаю, что они пойдут нам навстречу.

Прекрасно понимаю, что усиление, как и любой другой команде, необходимо. Часто в межсезонье происходят какие-то перестановки. Кто-то уходит, кто-то приходит. Наша команда – не исключение. Думаю, в зимний перерыв мы усилимся некоторыми новичками.

После 25 туров "Енисей" лидирует в турнирной таблице ФНЛ, набрав 56 очков и опережая идущий вторым "Оренбург" на два балла.