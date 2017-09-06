Дмитрий Аленичев: "Енисей" заслуживал как минимум ничью"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 12-го тура ФНЛ против "Кубани" (1:1) заявил, что его команда не заслуживала поражения. Команда из Красноярска смогла сравнять счет на 88-й минуте встречи благодаря точному удару с пенальти в исполнении нападающего Андрея Козлова.

– Первый тайм обе команды осторожничали, потому он получился скучным, практически без голевых моментов, – сказал Аленичев. – Во втором тайме все произошло наоборот. К сожалению, мы пропустили необязательный гол. Но я рад, что ребята не растерялись, наоборот, усилили свое преимущество, начали создавать моменты. За это старание футбол отблагодарил нас – заработали пенальти в ворота "Кубани". Считаю, мы заслуживали как минимум ничью. Нужно признать, что вратарь "Кубани" спас много раз, поймал кураж. Но в целом, ничего особенного не произошло. Знали, что "Кубань" проиграла 3 матча подряд, и проигрывать дома ей было нельзя. Соперник был мотивирован.



– Что произошло? Ваша команда недооценила соперника, учитывая места в таблице?



– Да нет, никакой недооценки не было, наоборот, настраивал ребят самым серьезным образом. Мы "Спартаку" в прошлом туре проиграли, поэтому второе поражение подряд было бы неприятным для болельщиков. Попросил ребят, чтобы не думали о местах команд в турнирной таблице. (Екатерина ПОТАПОВА)