Дмитрий Аленичев: "Енисей" нацелен выйти в РФПЛ, но есть проблемы"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев на пресс-конференции после гостевого матча 27-го тура ФНЛ с "Зенитом-2" (3:0) заявил: несмотря на проблемы с инфраструктурой, команда нацелена на выход в премьер-лигу. "Енисей" возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 62 очками, опережая идущий вторым "Оренбург" на пять баллов.

– В начале игры мы сразу завладели инициативой и преимуществом, – приводит пресс-служба "Енисея" слова Аленичева. – И смогли быстро воплотить это в гол. Отрезками сопернику удавалось брать инициативу в свои руки, но в целом на протяжении всей игры доминировали мы. Нам удалось создать много голевых моментов, у "Зенита-2" их почти не было.

– "Енисей" судя по всему нацелился на выход в премьер-лигу. Насколько готова инфраструктура Красноярска к такому? Не повторится ли история с "Тосно", который вынужден сегодня играть в Саранске?

– Да, мы нацелились. У нас есть проблемы с инфраструктурой, потому что основной стадион на реконструкции в связи с Универсиадой 2019 года. Мы вынуждены играть в манеже. Но руководитель клуба и власти региона заверили меня, что летом они найдут выход. В Красноярске есть еще один стадион и его приведут в то состояние, которое необходимо для игр РФПЛ. Сейчас задача думать о выходе в РФПЛ, а не о стадионе.

– Сколько человек из вашего состава отвечают требованиям РФПЛ?

– Я не буду отвечать на этот вопрос. Мои ребята посещают и смотрят пресс-конференции. В межсезонье кто-то приходит, кто-то уходит. Все меняется.

– Вам сегодня обеспечили сибирскую погоду. Помогла ли она вам?

– Нам повезло с нулевой температурой. Мы привыкли играть в комфортных условиях, у нас великолепный манеж. Все находились в равных условиях. Думаю, ребятам было хорошо.