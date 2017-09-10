Дмитрий Аленичев: "Енисей" должен был забивать "Лучу-Энергии" больше четырех мячей"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы над "Лучом-Энергией" (4:0) в матче 13-го тура ФНЛ отметил, что это была лучшая игра его команды в этом сезоне. Он также добавил, что игроки должны были забивать больше четырех мячей.

– Очень хорошую игру провели сегодня. Считаю, по качеству был наш лучший матч в этом сезоне, – приводит пресс-служба "Енисея" слова Аленичева. – Особенно понравился первый тайм. Очень рад, что ребята практически на сто процентов выполнили тренерскую установку – мы планировали начать очень агрессивно, встречать соперника на их половине поля, свободно выходить из обороны в атаку, забить быстрый гол.

Единственное, что меня сегодня огорчило – низкий процент реализации моментов. Мы должны были забивать сегодня гораздо больше, чем четыре мяча. Подавляющее преимущество по ходу всего матча. Во втором тайме хотелось дать возможность поиграть тем ребятам, кто получал мало игрового времени – они вошли неплохо в игру.