Дмитрий Аленичев: "20 матчей "Енисей" прошел на одном дыхании, спад должен был случиться"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев выразил мнение, что команда последние матчи проводит менее уверенно из-за неизбежного функционального спада. В сегодняшнем матче 21-го тура лидеры турнирной таблицы сыграли вничью с "Сибирью" (0:0).

- Жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков победой после двух выездных матчей, потому что болельщики привыкли уже, что в домашних матчах мы не только выигрываем, но и забиваем немало, - цитирует официальный сайт ФНЛ Аленичева. - Сегодня у нас этого не получилось, к сожалению. Провели два разных тайма. Первая половина осталась за "Сибирью", хотя они не создали голевых моментов, но владели преимуществом. Мы, можно сказать, первый тайм провалили. Потом сделали поправки, выпустили второго нападающего, хорошо начали двигаться, имели преимущество. В концовке игры мы могли урвать победу, забей гол наш лучший бомбардир Андрей Козлов. На мой взгляд, там был стопроцентный момент. Если анализировать игру, то абсолютно закономерная ничья.

- Вам не кажется, что у команды функциональный спад?

- Да, меня посещают такие мысли. 21 тур прошел. Можно сказать 20 игр мы прошли на одном дыхании, заставили болельщиков думать, что каждая игра у нас будет на высоких скоростях, но чудес не бывает. Я разговаривал с помощниками, с тренером по физподготовке – пришли к единому знаменателю, что спад должен быть. Думаю, что результат и качество последних игр с этим связаны.