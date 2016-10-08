Для погашения всех долгов "Кубани" понадобится не меньше года

Вице-губернатор Краснодарского края, куратор "Кубани" Андрей Коробка сообщил, что для погашения всех финансовых задолженностей перед игроками и персоналом команды понадобится не меньше года. По его словам, "острые" задержки выплат должны быть закрыты в ближайшее время.

– Сейчас есть еще долги за сезон-2014/15, но все ребята все понимают, и у нас есть план финансирования, – приводит ТАСС слова Коробки. – Думаю, еще как минимум год все процессы по выплатам долгов будут идти. Нам надо еще задачу решать, острые долги пытаемся сейчас закрыть, а по всем остальным многие люди идут на понимание.