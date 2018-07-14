Директор "Мордовии": "Годовая аренда "Мордовия Арены" - треть от бюджета клуба"

Директор "Мордовии" Николай Левин сказал, что годовая аренда стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске обойдется существенно меньше 12 миллионов рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ростов" откажется от "Ростов Арены", поскольку аренда его нынешнего стадиона "Олимп-2" составляет около 400 тысяч рублей за игру, а стадиона ЧМ-2018 - 12 миллионов.

- У нас стоимость аренды в разы меньше. Понимаю, что такое сооружение надо содержать, но для нашего клуба (аренда на сезон) это большая сумма, примерно треть от бюджета, - цитирует "Р-Спорт" Левина. - С самого начала планировали проводить матчи на стадионе "Мордовия Арена", руководство республики нацеливает, что играть надо там, чтобы болельщики заполняли арену. Надеемся, что будем играть на этом стадионе весь сезон. Сейчас сыграем с "Нижним Новгородом", ждем около 25 тысяч болельщиков, а дальше будет видно. Какое-то взаимопонимание мы найдем.

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