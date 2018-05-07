Директор "Енисея": "Мы никогда не "сливали" матчи и не будем этого делать"

Директор "Енисея" Дмитрий Рубцов обратился к болельщикам команды на своей странице Вконтакте. Он подчеркнул, что команда борется за выход в премьер-лигу и при этом играет честно.

- Уважаемые болельщики! У каждого из нас есть мечта. У меня, как и у всех, кто сейчас работает и играет в "Енисее", она одна – выход в премьер-лигу. Выступление команды весной могло внести некоторые сомнения в твердость наших намерений, потому что потерять лидерство в турнирной таблице, которое команда сохраняла на протяжении тридцати туров, это морально тяжело.



Если бы несколько лет назад вам сказали, что "Енисей" будет два года подряд занимать третье место в ФНЛ, вы бы поверили? Я думаю, нет, - говорится в обращении, которое было распространено на официальной странице клуба Вконтакте. - Если в прошлом году эта бронза была вырвана командой на финише сезона, то в этом году у нее совершенно другой оттенок, но факт остается фактом – мы снова в тройке лучших команд второго по силе дивизиона в российском футболе.



Я надеюсь, каждый из вас понимает значение слова "сливать", если его употребляет. Слить – умышленно проиграть матч. В сегодняшнем "Енисее" такого нет и не будет. Поэтому любое подобное сообщение – оскорбление каждого сотрудника клуба. Никто на протяжении сезона заявленную летом задачу не снимал, заднюю не давал. Концовка матча с "Шинником" дала ответ таким "болельщикам" нашей команды - команда не сдается и хочет в премьер-лигу!



К сожалению, по разным причинам это становится возможным сегодня только через стыковые матчи. Надеемся на вашу поддержку и приносим извинения за провальное выступление в весенней части. Именно провальное, по-другому я его оценить не могу.



13 мая после окончания восстановительной тренировки состоится встреча с болельщиками, на которой каждый из вас сможет задать прямые вопросы любому работнику клуба – руководителю, тренеру, футболисту. Я думаю, что прямое общение с глазу на глаз, а не в комментариях в интернете, даст возможность нам всем обсудить все проблемы, общие цели и задачи, которые стоят перед всеми нами, перед командой и болельщиками. Искренне верю, что они общие.

"Енисей" занимает третье место в ФНЛ, имея в активе 78 очков после 37 матчей.