Директор "Чертаново" отметил победу над "Мордовией" дошираком

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин скромно отметил победу над "Мордовией" в матче 8-го тура ФНЛ (2:1). "В лучшей лиге мира - лучшая кухня", - прокомментировала пресс-служба москвичей "праздничный" обед директора.

"Чертаново" дебютировал в ФНЛ в этом сезоне и после 8 туров идет на девятом месте.