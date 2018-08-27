Директор "Чертаново" отметил победу над "Мордовией" дошираком

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин скромно отметил победу над "Мордовией" в матче 8-го тура ФНЛ (2:1). "В лучшей лиге мира - лучшая кухня", - прокомментировала пресс-служба москвичей "праздничный" обед директора.
"Чертаново" дебютировал в ФНЛ в этом сезоне и после 8 туров идет на девятом месте.
Директор #Чертаново @nikPIKElarin отмечает победу над @fc_mordovia на вокзале в #Рузаевка, поедая #ПраздничныйДошик. В #ЛучшаяЛигаМира - лучшая кухня. pic.twitter.com/YsV8x86jRf– ФК "Чертаново" (@FCChertanovo) 26 августа 2018 г.