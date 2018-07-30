Директор "Чертаново": "О выходе в премьер-лигу пока не думаем"

Директор "Чертаново" Николай Ларин высказал "СЭ" мнение об удачном старте команды в дебютном для нее сезоне в ФНЛ. После трех туров москвичи занимают второе место, набрав семь очков.

– Если честно, не ожидали такого начала. Как сказал наш тренер Игорь Осинькин, взяли чуть больше очков, чем должны были, хотя везет нам, на мой взгляд, заслуженно, – сказал Ларин. – Возможно, "Чертаново" воздается за клубную политику, направленную на воспитание молодых футболистов.

Конечно, моральное состояние у всех сейчас на очень высоком уровне, для подавляющего большинства ребят это первенство – первая возможность всерьез заявить о себе. Сейчас все получается, и эмоции запредельные. Постараемся продолжить в том же духе, но у клуба нет определенных турнирных целей, для начала нужно просто удержаться в ФНЛ, а дальше – как пойдет.

– То есть мысли о выходе в РПЛ не возникают?

– Об этом пока не думаем. Может быть спустя какое-то время, если найдем спонсоров, то поставим такую цель. В данный момент главная задача – подготовка футболистов для клубов премьер-лиги, сборных разных возрастов. Например, во вчерашнем матче с "Балтикой" у нас отсутствовали два ключевых игрока (полузащитник Максим Глушенков и нападающий Дмитрий Цыпченко. - Прим. "СЭ"), они сейчас находятся в Испании в составе российской команды U-20.

"Чертаново" поступательно развивается в течении 10 лет: сначала выстроили академию, потом появился коллектив, который из ПФЛ вышел в ФНЛ. Все идет своим ходом, куда-то спешить неправильно. (Иван ТОРОПЦЕВ)