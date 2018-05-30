Директор "Чертаново" - о получении лицензии: "Вся команда ждет от меня звонка"

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин после рассмотрения апелляции клуба на получение лицензии на выступление в ФНЛ в сезоне-2018/19 сказал, что рад решению профильной комиссии РФС. Напомним, клуб из Москвы занял первое место в зоне "Запад" ПФЛ, но ему было отказано в получении лицензии.

Сегодня, 30 мая, "Чертаново" получило право сыграть во втором по силе дивизионе российского футбола.

– Мы рады, что РФС выдал нам лицензию, вся команда ждет звонка от меня. Сейчас позвоню и обрадую всех футболистов и тренерский штаб. Надеюсь, что ребятам удастся себя проявить на более высоком уровне. (Арман МКРТЧЯН)