"Динамо" заявило Черчесова-младшего

"Динамо" внесло в заявочный лист 21-летнего вратаря Станислава Черчесова, информирует официальный сайт ФНЛ. Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова будет выступать за московскую команду под номером 43.
Ранее голкипер играл в молодежных командах "Амкара" и московского "Динамо". Помимо Черчесова-младшего в заявке столичного клуба находятся Антон Шунин и Сергей Нарубин.
Блудный Свин
статистика у вратаря удручающая (((
18:22 25 августа
blue-white!
На кой он нужен? Есть же молодой Лещук!
16:27 25 августа