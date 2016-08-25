"Динамо" заявило Черчесова-младшего

"Динамо" внесло в заявочный лист 21-летнего вратаря Станислава Черчесова, информирует официальный сайт ФНЛ. Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова будет выступать за московскую команду под номером 43.

Ранее голкипер играл в молодежных командах "Амкара" и московского "Динамо". Помимо Черчесова-младшего в заявке столичного клуба находятся Антон Шунин и Сергей Нарубин.