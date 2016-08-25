16:19 25 августа | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" заявило Черчесова-младшего

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"Динамо" внесло в заявочный лист 21-летнего вратаря Станислава Черчесова, информирует официальный сайт ФНЛ. Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова будет выступать за московскую команду под номером 43.

Ранее голкипер играл в молодежных командах "Амкара" и московского "Динамо". Помимо Черчесова-младшего в заявке столичного клуба находятся Антон Шунин и Сергей Нарубин.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/news/5454/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Блудный Свин

статистика у вратаря удручающая (((

18:22 25 августа

blue-white!

На кой он нужен? Есть же молодой Лещук!

16:27 25 августа

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