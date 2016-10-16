"Динамо": "Все материалы по ситуации в Воронеже будут переданы в РФС"

Пресс-атташе "Динамо" Константин Алексеев - о беспорядках на матче 17-го тура первенства ФНЛ против "Факела" (1:2), который состоялся 15 октября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. На 58-й минуте встречи болельщики команд вступили в драку с использованием подручных средств и пиротехники. Арбитр был вынужден прервать игру и увести футболистов в подтрибунное помещение. Пауза продлилась более 10 минут.

– В настоящее время клуб разбирается в ситуации и собирает информацию. Все материалы будут переданы в РФС, – сказал Алексеев. (Любовь КОНЯЕВА)

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