"Динамо": возвращение в РФПЛ для нас не подвиг, а священная обязанность

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала запись, посвященную Дню космонавтики. При этом клуб напомнил о главной задаче команды на сезон – возвращение в РФПЛ.

"РФПЛ, конечно, далеко не космос и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день!", – говорится в сообщении.