"Динамо": возвращение в РФПЛ для нас не подвиг, а священная обязанность

Пресс-служба московского "Динамо" опубликовала запись, посвященную Дню космонавтики. При этом клуб напомнил о главной задаче команды на сезон – возвращение в РФПЛ.
"РФПЛ, конечно, далеко не космос и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день!", – говорится в сообщении.
РФПЛ, конечно, далеко не космос и возвращение в высший дивизион для нас не подвиг, а священная обязанность, но 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, мы постараемся добавить празднику и свои победные аккорды. Надеемся, вы будете с нами в этот день! #королев #гагарин #первый #первыйвкосмосе #рфпл #динамо #динамомосква #gagarin #korolev #space #rfpl #fcdm #fcdm1923 #fcdynamomoscow #legends