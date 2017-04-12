21:57 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" вернулось в премьер-лигу

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"СКА-Хабаровск" на выезде сыграл вничью с "Балтикой" в матче 31-го тура ФНЛ – 0:0. Таким образом, московское "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице, стало недосягаемо для хабаровской команды и гарантировало себе выход в премьер-лигу. 

Команда Юрия Калитвинцева, которая сыграла вничью с "Химками" (0:0), набрала 69 очков и опережает за семь туров до конца идущим третьим "СКА-Хабаровск" на 22 очка. 

ФНЛ

31-й тур

"Балтика" (Калининград) – "СКА-Хабаровск" – 0:0

"Балтика": Фролов, Концедалов, Крючков, Каленкович, Скопинцев, Тимошин, Причиненко, Суханов (Кухарчук, 80), Цимбал, Абдул Гафар (Елисеев, 66), Сердюк (Подбельцев, 59).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Микуцкис, Киреев, Удалый, Рылов (Друзин, 60), Калинский (Плетин, 89), Дедечко, Карасев (Димидко, 81), Черевко, Корян, Казанков (Кобялко, 77).

Предупреждения: Корян, 28. Киреев, 30. Тимошин, 55. Черевко, 65. Каленкович, 70. Димидко, 90+1.

Судья: Соколов (Воронеж).

12 апреля. Калининград. Стадион "Балтика".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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30 лет за ЦСКА!

Zlatcko - Ой-ей-ей, баюсь-баюсь! :-DDD

23:08

Дилан

НУ ТЕПЕРЬ МОЖНО И 400 МИЛЛИОНОВ БЮДЖЕТ

22:47

blue-white!

Ееее, поздравления сораДникам! Теперь только вперёд!

22:08

Zlatcko

Ну боитесь! Мы вернулись!

22:02

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