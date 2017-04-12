"Динамо" вернулось в премьер-лигу

"СКА-Хабаровск" на выезде сыграл вничью с "Балтикой" в матче 31-го тура ФНЛ – 0:0. Таким образом, московское "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице, стало недосягаемо для хабаровской команды и гарантировало себе выход в премьер-лигу.

Команда Юрия Калитвинцева, которая сыграла вничью с "Химками" (0:0), набрала 69 очков и опережает за семь туров до конца идущим третьим "СКА-Хабаровск" на 22 очка.

ФНЛ

31-й тур

"Балтика" (Калининград) – "СКА-Хабаровск" – 0:0

"Балтика": Фролов, Концедалов, Крючков, Каленкович, Скопинцев, Тимошин, Причиненко, Суханов (Кухарчук, 80), Цимбал, Абдул Гафар (Елисеев, 66), Сердюк (Подбельцев, 59).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Микуцкис, Киреев, Удалый, Рылов (Друзин, 60), Калинский (Плетин, 89), Дедечко, Карасев (Димидко, 81), Черевко, Корян, Казанков (Кобялко, 77).

Предупреждения: Корян, 28. Киреев, 30. Тимошин, 55. Черевко, 65. Каленкович, 70. Димидко, 90+1.

Судья: Соколов (Воронеж).

12 апреля. Калининград. Стадион "Балтика".