"Динамо" вернулось в премьер-лигу

"СКА-Хабаровск" на выезде сыграл вничью с "Балтикой" в матче 31-го тура ФНЛ – 0:0. Таким образом, московское "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице, стало недосягаемо для хабаровской команды и гарантировало себе выход в премьер-лигу.
Команда Юрия Калитвинцева, которая сыграла вничью с "Химками" (0:0), набрала 69 очков и опережает за семь туров до конца идущим третьим "СКА-Хабаровск" на 22 очка.
ФНЛ
31-й тур
"Балтика" (Калининград) – "СКА-Хабаровск" – 0:0
"Балтика": Фролов, Концедалов, Крючков, Каленкович, Скопинцев, Тимошин, Причиненко, Суханов (Кухарчук, 80), Цимбал, Абдул Гафар (Елисеев, 66), Сердюк (Подбельцев, 59).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Микуцкис, Киреев, Удалый, Рылов (Друзин, 60), Калинский (Плетин, 89), Дедечко, Карасев (Димидко, 81), Черевко, Корян, Казанков (Кобялко, 77).
Предупреждения: Корян, 28. Киреев, 30. Тимошин, 55. Черевко, 65. Каленкович, 70. Димидко, 90+1.
Судья: Соколов (Воронеж).
12 апреля. Калининград. Стадион "Балтика".
30 лет за ЦСКА!
Zlatcko - Ой-ей-ей, баюсь-баюсь! :-DDD
23:08
Дилан
НУ ТЕПЕРЬ МОЖНО И 400 МИЛЛИОНОВ БЮДЖЕТ
22:47
blue-white!
Ееее, поздравления сораДникам! Теперь только вперёд!
22:08
Zlatcko
Ну боитесь! Мы вернулись!
22:02