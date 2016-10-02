"Динамо" в меньшинстве обыграло "Мордовию"

"Динамо" победило "Мордовию" в матче 15-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Единственный мяч забил в дебюте встречи Иван Маркелов. В середине первого тайма с поля был удален Люк Уилкшир, а после окончания матча красную карточку получил Юрий Лебедев.

Нападающий Кирилл Панченко, недавно вызванный в сборную России, вышел в стартовом составе москвичей, результативными действиями не отметился и на 86-й минуте был заменен на Павла Погребняка.

В турнирной таблице бело-голубые лидируют, на 6 очков опережая "Тосно" и имея игру в запасе. "Мордовия", еще в прошлом сезоне игравшая в премьер-лиге, занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Первенство России

ФНЛ

15-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Динамо" (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Маркелов, 11.

"Мордовия": Чебану, Лебедев, Осипов, Молодцов, Багаев, Чалов, Дегтярев (Лукьянов, 60), Игнатович, Захарченко (Кренделев, 45), Саркисов, Амбарцумян.

"Динамо": Шунин, Рыков, Уилкшир, Терехов, Хольмен, Соснин, Зотов, Катрич (Морозов, 37), Маркелов, Панченко (Погребняк, 86), Бечирай (Драгун, 75).

Предупреждения: Уилкшир, 7. Терехов, 15. Игнатович, 25. Саркисов, 41. Амбарцумян, 52. Багаев, 58. Лебедев, 71.

Удаление: Уилкшир, 33, Лебедев (90+1, после матча).

Судья: Верулидзе (Владикавказ).