"Динамо" в ближайшее время подпишет с ЦСКА договор по Панченко

"Динамо" оформит сделку по приобретению нападающего Кирилла Панченко в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Евгения Кречетова. Форвард с начала сезона выступает в составе бело-голубых на правах аренды. Правами на него владеет ЦСКА.

- У нас по выплатам график с ЦСКА согласован, времени с избытком, до лета все успеем, - сказал Кречетов. - Со всеми сторонами все согласовано, договоренность зафиксирована, срок личного контракта достаточно длительный, никто никуда не денется, просто технические вопросы занимают какое-то время. Чисто юридически Кирилл станет полноценным игроком "Динамо" тогда, когда будут подписаны трансферный контракт между клубами и трудовой договор с футболистом. Трансферный договор еще не подписан, но планируем сделать это в ближайшее время.

У нас по условиям договора с ЦСКА была задача до конца трансферного окна уведомить клуб, что мы используем свое опционное право. Уведомление мы сделали, а дальше остается технический вопрос - оформить все бумаги. Уйти назад возможности нет, переход мы реализуем, но мы не можем подписать личный контракт с футболистом, если он еще нам не принадлежит.

В текущем сезоне Панченко забил 16 голов в 24 матчах ФНЛ.