"Динамо" уступило "Олимпии"

В товарищеском матче на сборе в Турции "Динамо" проиграло словенской "Олимпии" – 0:2. Отметим, что один из голов в ворота столичной команды забил бывший защитник "Москвы" и "Локомотива" Бранко Илич.

Товарищеский матч

"Динамо" – "Олимпия" – 0:2 (0:0)

Голы: Кронаветер, 77 (0:1). Илич, 90+3 (0:2).

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Рыков, Козлов, Панченко, Зотов, Темников, Маркелов, Сапета, Бечирай

Запасные: Лещук, Нарубин, Дьяков, Погребняк, Белоруков, Терехов С., Соснин, Калугин, Уилкшир, Луценко, Катрич, Сарамутин, Ташаев, Обольский Н., Кузьмин, Терехов А.

"Олимпия": Водишек, Клинар, Тиянич, Митрович, Байрич, Ботенг, Мишкич, Аврамовски, Штиглец, Крету, Элеке

Запасные: Шелига, Крномаркович, Кронаветер, Юрчевич, Алвес, Кирм, Новак, Зарифович, Аббас, Илич, Туркуш

9 февраля. Белек, Турция.