"Динамо": "У нас еще остались нерешенные задачи в этом году"

После ничьей в матче 31-го тура первенства ФНЛ против "Химок" (0:0) московское "Динамо" объявило о досрочном возвращении в премьер-лигу на своей странице в Твиттере. Бело-голубые поблагодарили болельщиков за поддержку. Клуб отметил, что сезон ееще не закончил и расслабляться рано.

Команда Юрия Калитвинцева набрала 69 очков и опережает за семь туров до конца идущим третьим "СКА-Хабаровск" на 22 очка.

"Динамо" официально завоевало путевку в РФПЛ на следующий сезон! Всем спасибо! Но у нас еще остались нерешенные задачи в этом году", - говорится в сообщении.