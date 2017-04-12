"Динамо" сыграло вничью с "Химками" и не смогло досрочно оформить выход в премьер-лигу

Московское "Динамо" сыграло вничью на своем поле с "Химками" в матче 31-го тура ФНЛ – 0:0. Таким образом, команда Юрия Калитвинцева официально пока не оформила выход в премьер-лигу. В активе "Динамо" стало 69 очков, а у идущего пятым "СКА-Хабаровска" – на 23 балла меньше и есть матч в запасе.

Если хабаровская команда не сможет сегодня обыграть на выезде "Балтику", то "Динамо" гарантирует себе место в РФПЛ.

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ФНЛ

31-й тур

"Динамо" (Москва) – "Химки" – 0:0

"Динамо": Шунин, Калугин, Хольмен, Белоруков, Морозов, Темников, Соснин (Сапета, 52), Зотов (Кузьмин, 70), Панченко, Катрич, Луценко (Бечирай, 79).

"Химки": Исупов, Лапин, Шумских, Чернышов, Заика, Кокоев, Казаев, Чатович, Малания, Нильсен (Мостовой, 67), Кузьмичев (Петрусев, 83).

Предупреждения: Лапин, 31. Морозов, 41. Кокоев, 42. Казаев, 78.

Судья: Борисов (Самара).

12 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" - "Химки"