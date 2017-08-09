"Динамо" СПб обыграло "Олимпиец" и вышло в лидеры ФНЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Олимпиец" со счетом 3:1 в матче 7-го тура ФНЛ. Голами в составе хозяев отметились Олег Бабенков, Артем Кулишев и Сандро Цвейба. Единственный гол за "Олимпиец" забил Даниил Фомин.

Благодаря победе подопечные Александра Точилина вышли в лидеры дивизиона. "Олимпиец" расположился на 12-й строчке.

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7-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 3:1 (1:1)

Голы: Фомин, 9 (0:1). Бабенков, 14 (1:1). Кулишев, 61 (2:1). Цвейба, 90+1 (3:1).

"Динамо": Генералов, Костин, Бычков, Пасько, Бабенков, Власов (Рогов, 83), Соловьев (Коротаев, 63), Кулишев, Сарамутин (Цвейба, 60), Песегов, Маркосов (Барсов, 79).

"Олимпиец": Анисимов, Ганиев, Хайруллов, Абрамов, Морозов, Хрипков (Кириллов, 46), Горбунов, Ламбарский (Нежелев, 64), Фомин, Карпухин (Манзон, 73), Сорочкин (Беляков, 59).

Предупреждения: Фомин, 45. Нежелев, 78. Морозов, 89.

Судья: Шадыханов (Москва).

9 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".