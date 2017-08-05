"Динамо" Спб обыграло "Луч-Энергию" и вышло на третье место в ФНЛ

Матч 6-го тура ФНЛ между "Лучом-Энергией" и "Динамо" из Санкт-Петербурга завершился победой гостей – 2:1. Благодаря этому результату подопечные Александра Точилина вышли на третье место в дивизионе. "Луч-Энергия" располагается на 18-й строчке.

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6-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:2)

Голы: Власов, 37 (0:1). Хлебородов, 41 (1:1). Сарамутин, 45+1 (1:2).

"Луч-Энергия": Котляров, Марченко, Соблиров, Тихий (Марущак, 46), Стешин (Пономаренко, 46), Заерко (Машнев, 77), Маляка, Килин, Носов (Гордиенко, 64), Хлебородов, Бажев.

"Динамо": Генералов, Бабенков, Костин, Бычков, Пасько, Власов (Рогов, 74), Соловьев (Барсов, 58), Цвейба, Сарамутин, Кулишев (Житников, 85), Коротаев (Козлов, 67).

Предупреждения: Соблиров, 48. Коротаев, 60. Сарамутин, 80. Костин, 88. Барсов, 90+3.

Судья: Москалев (Воронеж).

5 августа. Владивосток. Стадион "Динамо".