"Динамо" СПб будет играть в Сочи? Отвечает Точилин

Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин не исключил, что в следующем сезоне команда переедет в Сочи. В то же время специалист добавил, что он пока не получил конкретную информацию о том, что этот переезд случится.

Игорь Ефремов: "При переезде питерского "Динамо" в Сочи проблем с документами не возникнет"

– Правда, что лицензию уже получает "Динамо" Сочи, а не "Динамо" Санкт-Петербург? – вопрос Точилину.

– Мы пока не получали официального сообщения от руководства клуба, поэтому мне давать комментарии на этот вопрос сложно. На сегодняшний день мы в отпуске. 11 июня собираемся в Москве и выезжаем за границу на сборы, а вот куда будем возвращаться, пока не знаем. Думаю, как раз за время сборов должно вся проясниться. Насколько я знаю, вопросом переезда руководство занимается, но конкретики какой-то не знаю.

– То есть вы пока не искали себе жилье в Сочи?

– Да у меня оно и так там есть. Если что, мне искать его не надо.

– Как быть тогда футболистам?

– Если переезд случится, то, думаю, клуб за время наших сборов решит эти вопросы. Первое время, наверное, команда разместится в гостинице, а позже будут решаться бытовые вопросы.

– Теперь у клуба будет стоять задача выйти в РФПЛ? Все-таки такой город в премьер-лиге – это жемчужина.

– Насколько я знаю, в ближайшем сезоне такая задача не стоит. Все-таки переезд – достаточно проблематичная вещь. И для того, чтобы поставить такую задачу, нужно решить много моментов. И в первую очередь – к этому должен располагать бюджет. Но если говорить о наших желаниях, то спортивный блок будет ставить высокие задачи, а это первое место. Будем стараться и играть, а там будет видно. (Андрей СИЗЯКИН)