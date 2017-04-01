"Динамо" разгромило "Тамбов" в первенстве ФНЛ

"Динамо" разгромило на своем поле "Тамбов" в матче 29-го тура первенства ФНЛ. Московская команда набрала 65 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Тамбов" с 39 баллами идет восьмым.

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Первенство России

29-й тур

"Динамо" (Москва) – "Тамбов" – 3:0 (2:0)

Голы: Белоруков, 23 (1:0). Луценко, 44 (2:0). Катрич, 48 (3:0).

Нереализованный пенальти: Луценко (Динамо М), 30 (вратарь)

"Динамо": Шунин, Козлов, Калугин (Морозов, 87), Темников (Маркелов, 58), Белоруков, Хольмен, Зотов (Кузьмин, 63), Соснин, Катрич, Панченко, Луценко.

"Тамбов": Смирнов, Горбатюк, Быстров, Столяренко (Овсиенко, 28), Рыбин (Шляков, 60), Мурнин, Дутов, Трусевич (Дорожкин, 46), Чернышов (Сорокин, 53), Шевчук, Делькин.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

1 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Сокол" (Саратов) – "Мордовия" (Саранск) – 0:0

"Сокол": Федоров, Семенов, Ходырев, Магадиев, Климов, Хрущев (Шпитальный, 90+2), Романенко, Мануковский (Паштов, 71), Дудолев (Дергачев, 66), Плэтикэ, Галыш.

"Мордовия": Леонов, Сабитов, Осипов, Навлетов, Лебедев, Багаев, Дегтярев (Игнатович, 62), Кренделев, Петров (Лукьянов, 80), Деобальд, Сысуев (Амбарцумян, 78).

Предупреждения: Плэтикэ, 2. Хрущев, 69. Багаев, 87.

Судья: Кукуляк (Калуга).

1 апреля. Саратов. Стадион "Локомотив".