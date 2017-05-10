"Динамо" разгромило "Сокол"

Московское "Динамо" на выезде разгромило "Сокол" в матче 36-го тура первенства ФНЛ. Дублем отметился Кирилл Панченко, а также один мяч забил Фатош Бечирай.

Московская команда идет на первом месте, а саратовский коллектив располагается на 18-й строчке.

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36-й тур

"Сокол" (Саратов) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (0:0)

Голы: Панченко, 71 (0:1). Бечирай, 75 (0:2). Панченко, 90+2 (0:3).

"Сокол": Федоров, Семенов, Васянович, Ходырев (Хрущев, 77), Климов (Пасько, 30), Магадиев, Романенко, Паштов (Дудолев, 72), Мануковский (Шпитальный, 88), Плэтикэ, Галыш.

"Динамо": Лещук, Терехов, Калугин, Морозов, Хольмен, Ташаев, Катрич (Темников, 70), Сапета, Соснин (Кузьмин, 61), Погребняк (Бечирай, 60), Панченко.

Судья: Борисов (Самара).

10 мая. Саратов. Стадион "Локомотив".