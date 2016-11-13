"Динамо" разгромило "Балтику" благодаря дублю Луценко

В матче 22-го тура ФНЛ "Динамо" в гостях обыграло с крупным счетом "Балтику" – 3:0. Дубль в составе москвичей оформил нападающий Евгений Луценко, еще один гол на счету защитника Владимира Рыкова.

После этой победы отрыв подопечных Юрия Калитвинцева от "Тосно" увеличился до пяти очков. "Балтика" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице.

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Балтика" (Калининград) – "Динамо" (Москва) – 0:3 (0:2)

Голы: Рыков, 13 (0:1). Луценко, 28 (0:2). Луценко, 69 (0:3).

"Балтика": Вамбольт, Почивалин, Крючков, Каленкович, Пономарев (Зимулька, 46), Марущак, Родионов, Бутаков (Суханов, 51), Цимбал, Подбельцев (Сердюк, 64), Соломатин (Елисеев, 75).

"Динамо": Шунин, Рыков, Козлов, Хольмен, Морозов, Ташаев, Кузьмин (Сарамутин, 88), Катрич, Сапета, Зотов (Драгун, 70), Луценко.

Предупреждения: Крючков, 29. Подбельцев, 61. Драгун, 82. Хольмен, 86.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

13 ноября. Калининград. Стадион "Балтика".