"Динамо" разгромило "Балтику" благодаря дублю Луценко

В матче 22-го тура ФНЛ "Динамо" в гостях обыграло с крупным счетом "Балтику" – 3:0. Дубль в составе москвичей оформил нападающий Евгений Луценко, еще один гол на счету защитника Владимира Рыкова.
После этой победы отрыв подопечных Юрия Калитвинцева от "Тосно" увеличился до пяти очков. "Балтика" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице.
Первенство России
ФНЛ
22-й тур
"Балтика" (Калининград) – "Динамо" (Москва) – 0:3 (0:2)
Голы: Рыков, 13 (0:1). Луценко, 28 (0:2). Луценко, 69 (0:3).
"Балтика": Вамбольт, Почивалин, Крючков, Каленкович, Пономарев (Зимулька, 46), Марущак, Родионов, Бутаков (Суханов, 51), Цимбал, Подбельцев (Сердюк, 64), Соломатин (Елисеев, 75).
"Динамо": Шунин, Рыков, Козлов, Хольмен, Морозов, Ташаев, Кузьмин (Сарамутин, 88), Катрич, Сапета, Зотов (Драгун, 70), Луценко.
Предупреждения: Крючков, 29. Подбельцев, 61. Драгун, 82. Хольмен, 86.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
13 ноября. Калининград. Стадион "Балтика".
ДИНАМО16
Добавить Молодцы на классе , откуда , что взялось , пасы точные , держание мяча , что не было уже давно , без лидера Панченко , вот только ушлепки жгут , бросают фаеры . Что нельзя начальнику клуба или тренерам взять мегафон и обратится к фанатом с просьбой не бросать пиротехнику , а нет всем до лампочки , тоже греются похоже . Влепит какой нибудь клерк - техническое поражения и точка . Ведь и так денег нет и сидим на свистке , так нет платить штрафы , получать санкции
19:58
Д. Мокус
Браво Юрий Калитвинцев! Луценко очень тонко подведен к отличной форме! Всех с ПобеДой! ВпереД, Динамо!
19:13