15:21 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" провело чествование участников финала Кубка обладателей кубков-1972

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Перед матчем 37-го тура ФНЛ "Динамо""Шинник" прошло чествование ветеранов команды московского клуба, которые участвовали в финале Кубка обладателей кубков 1972 года с "Рейнджерс" (2:3). В церемонии приняли участие игроки того матча – Олег Долматов, Михаил Гершкович, Анатолий Байдачный, Владимир Пильгуй.

Футболисты "Динамо" вышли на поле в памятных футболках с изображением афиши той встречи. Символический удар по мячу перед игрой ФНЛ нанес капитан бело-голубых во встрече с шотландцами Валерий Зыков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Чествование - это хорошо, только пусть руководство за празднованиями своими не забудет сурьёзно усилиться перед РФПЛ.

15:45