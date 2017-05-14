"Динамо" провело чествование участников финала Кубка кубков-1972

Перед матчем 37-го тура ФНЛ "Динамо" – "Шинник" прошло чествование ветеранов команды московского клуба, которые участвовали в финале Кубка кубков 1972 года с "Рейнджерс" (2:3). В церемонии приняли участие игроки того матча – Олег Долматов, Михаил Гершкович, Анатолий Байдачный, Владимир Пильгуй.

Футболисты "Динамо" вышли на поле в памятных футболках с изображением афиши той встречи. Символический удар по мячу перед игрой ФНЛ нанес капитан бело-голубых во встрече с шотландцами Валерий Зыков.